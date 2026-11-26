Гражданина Китая осудили за контрабанду золота в Забайкалье – он пытался переместить драгметалл через таможню, сообщили в канале Объединенного пресс-центра судов Забайкальского края в Макс.



Иностранец пояснил, что нашел 10 золотых слитков рядом с мусорным контейнером в поселке Забайкальск и решил переместить их в Китай, однако его задержали на МАПП «Забайкальск».



Найденный драгметалл гражданин КНР спрятал под корпусом подлокотника между сидениями управляемого им микроавтобуса и поехал через границу. Во время досмотра автобуса таможенники обнаружили слитки с содержанием золота и серебра стоимостью 49,8 млн рублей.



Забайкальский районный суд назначил гражданину Китая 1,5 года принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Золото конфисковано.

Приговор не вступил в законную силу.