Проверку организовали по публикациям о жалобах жителя села Нижний Цасучей, который живёт в доме с двумя детьми — по словам гражданина, ему отключили теплоснабжение, несмотря на оплату долгов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Прокуратура Ононского округа оценит правомерность действий управляющей компании, прекратившей подачу тепла в дом. Особое внимание надзорное ведомство обратит на соблюдение жилищных прав граждан. При необходимости по выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования.