Читинский районный суд постановил выпустить в естественную среду обитания кречета - редкого хищного сокола, занесенного в Красную книгу России и Красную книгу Забайкалья – птицу изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу о контрабанде особо ценных диких животных, сообщили в канале Объединенного пресс-центра судов Забайкальского края в Макс.

По данным следствия, в октябре-ноябре была пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконной добычей, хранением и перевозкой редких птиц для продажи за пределами России. Один из участников группы в статусе курьера перевозил кречетов из Оловяннинского округа в город Иркутск, где передавал их получателям за вознаграждениe.

Обвиняемый попался в Читинском округе. Отмечено, что пернатого изъяли и передали на временное содержание в зоопарк в Чите. После экспертиз суд постановил выпустить птицу на волю.