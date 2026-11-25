Ведущая с Первого канала Екатерина Андреева посетила Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в Чите, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Екатерина Андреева назвала храм в Чите одним из самых красивых из тех, которые она видела. Ведущая осмотрела внутреннее убранство собора, узнала об его истории и архитектурных особенностях. Гостью поразили особая атмосфера и величие храма. Также она отметила гостеприимство забайкальцев.

Напомним, телеведущая прибыла в Забайкалье, чтобы провести «Прямой разговор» (0+) с губернатором Александром Осиповым, который состоится 29 ноября в 18:00. Транслироваться эфир будет на четырёх каналах.