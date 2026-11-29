Плановые отключения электроэнергии предстоят 29 ноября по ряду адресов в Ингодинском районе Читы, в частности, в Заингоде, сообщили в филиале «Россети Сибирь» — «Читаэнерго».

С 10:00 до 18:00 обесточат улицы Аянская, Подгорная, 1-я Заводская, а также переулок Аянский.

С 14:00 до 18:00 без света будут улицы Колхозная, дома №№ 15, 15а, 15д, 20; Бытовая; Новобытовая, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 1-я Южная, дома №№ 3, 5; 2-я Южная; Красная Поляна, дом № 24; Песчаная, дом № 36; переулок Кукинский, дом № 2.

Полный график отключения света в Чите с 29 ноября по 4 декабря смотрите по ссылке у нас на сайте.