Взрослые дочери и сыновья из Забайкалья рассказали «Забайкальскому рабочему», что хотели бы получить в подарок на Новый год от родителей.

Александра 43 лет из Читы поделилась, что её мама живёт в одном из райцентров. Любой подарок от неё радует дочь, и чаще всего это милые домашние вещи: пижамы, халатики, кухонная утварь.

Марат 36 лет из Карымского поделился славной домашней традицией: с 2014 года мама каждый Новый год дарит ему баночку красной икры.

«Я не задумывался, насколько это дорогой подарок, ведь сегодня 80 граммов икры в магазине стоит около 2 тысяч рублей. Больше всего хочется получать в подарок от мамы не вещи, а внимание — чтобы она, как в моем детстве, приготовила что-нибудь вкусненькое. Например, у нее невероятно получается запеченная курица с мёдом — очень сочная, буквально тает во рту. Также мне нравится домашняя пицца маминого приготовления. А из сладостей вспоминаются печенья-поцелуйчики с начинкой из карамели. Их кусаешь, а они рассыпаются во рту, а расплавленная внутри теста начинка становится приятно тягучей. Мама давно не готовила такой десерт, нужно как-то намекнуть, что это был бы для меня приятный подарок», — рассказал забайкалец.

Анне 33 года, и она тоже из Карымского. Ей приятно получать в подарок от мамы скромные недорогие подарки, напоминающие о домашнем уюте: это могут быть праздничные полотенца, посуда, фартуки, а также тёплые вязаные вещи вроде шарфа или свитера.

Павел 24 лет из Читы назвал лучшим подарком от родителей деньги.

«Я считаю, что такой подарок — это поддержка родителей в реализации моих желаний, целей, стремлений. Таким образом родители дают мне возможность самому принимать решения, воплощать свои желания. Это своего рода признание, что сын уже повзрослел и его мечты значимы. Но при этом где-то в глубине души хочется получить тот самый сладкий подарок в яркой красочной коробке, в которой много разных конфет, как это было в детстве», — поделился молодой читинец.

Поговорили корреспонденты издания и с маленькими земляками. Дети зачастую хотят в подарок что-то связанное с увлечениями. Например, 9-летняя Аня из Читы попросит у Деда Мороза швейную машинку, набор пуговиц и тканей. А 14-летняя Екатерина и 10-летняя Виктория сказали родителям, что мечтают о спокойных каникулах в кругу семьи и прогулках с друзьями.

«По крайней мере, у Кати именно такие пожелания. А у Вики ещё добавляются мечты о спортивном инвентаре — она хотела бы получить булаву и ленту, так как занимается художественной гимнастикой, а также некоторые технические мелочи для съёмки видео, поскольку ведёт собственный блог для друзей», — рассказала мать девочек Олеся.

Для самой Олеси и её мужа Андрея лучший подарок — это встреча с родителями, их здоровье и благополучие.