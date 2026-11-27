Сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Забайкальскому краю во время выезда в округа проводят рейды для предупреждения ДТП, сообщили в канале ведомства в Макс.

Профилактические мероприятия проводятся в Читинском, Карымском, Шилкинском и Нерчинском округах.

Если вы заметили водителя, который ведёт себя неадекватно на дороге или имеет признаки опьянения, либо располагаете информацией о том, что гражданин управляет автомобилем не имея прав управления или будучи лишенным такого права, просим незамедлительно сообщить об этом: