Сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Забайкальскому краю во время выезда в округа проводят рейды для предупреждения ДТП, сообщили в канале ведомства в Макс.
Профилактические мероприятия проводятся в Читинском, Карымском, Шилкинском и Нерчинском округах.
Если вы заметили водителя, который ведёт себя неадекватно на дороге или имеет признаки опьянения, либо располагаете информацией о том, что гражданин управляет автомобилем не имея прав управления или будучи лишенным такого права, просим незамедлительно сообщить об этом:
- 102 – полиция;
- 8 (3022) 23-53-00 — Дежурная часть ОСБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Забайкальскому краю.