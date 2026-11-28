Линию электроосвещения протяжённостью 2,3 км запустили в селе Иля Дульдургинского округа на региональной дороге Дарасун — Госграница с Монголией, сообщили в пресс-службе Минтранса Забайкальского края.

На участке дороги установили 83 опоры и смонтировали светильники. В селе Иля располагаются общеобразовательная школа, библиотека, школа, фельдшерский пункт, а также памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Освещение на дороге важно для жителей села и округа, а также для проезжающего транспорта.

В Забайкалье за 2026–2027 годы планируют построить более 40 км линий освещения, которые охватят 16 населённых пунктов в девяти округах.