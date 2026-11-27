Владельца сети книжных магазинов «Читай-город» в Чите (ООО «Грамота») во второй раз оштрафовали на 400 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (движение в России признано экстремистским и запрещено), сообщил «Забайкальский рабочий».

Изданию о штрафе рассказал знакомый с ситуацией источник. В электронной картотеке административных дел Центрального районного суда Читы есть карточка дела в отношении упомянутой книжной сети по статье о пропаганде нетрадиционных отношений. Результат рассмотрения дела, однако, ещё не опубликовали.

Ранее суд уже признавал компанию виновной в аналогичном правонарушении: 26 декабря 2025 года сначала назначили 800 тысяч рублей штрафа, а после апелляции в марте 2026 года снизили сумму до 400 тысяч рублей.