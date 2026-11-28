Телеведущая Екатерина Андреева отпраздновала день рождения в ленд-арт-парке «Тужи» в Забайкалье, сообщила она во время встречи со студентами в Чите.

Андрееву впечатлили образованность, ум и мудрость людей из деревень Забайкалья. А основателя «Тужи» Даши Намдакова она назвала гениальным человеком.

Даши Намдаков показал Екатерине Андреевой дерево исполнения желаний, которое находится неподалёку от парка. Завершился праздник вечерним фейерверком.

Напомним, ведущая с Первого канала проведёт «Прямой разговор» с губернатором Забайкалья Александром Осиповым 29 ноября в 18:00.