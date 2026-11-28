Отключения электроэнергии пройдут в Чите и ближайшем пригороде с 29 ноября по 4 декабря из-за плановых ремонтов оборудования, сообщили в филиале «Россети Сибирь» — «Читаэнерго».

График могут частично изменить, если будут неблагоприятные погодные условия или выявят дефекты на оборудовании.

29 ноября

С 10:00 до 18:00 отключат улицы Аянская, Подгорная, 1-я Заводская, переулок Аянский.

С 14:00 до 18:00 под ограничение попадут улицы Колхозная, дома №№ 15, 15а, 15д, 20; Бытовая; Новобытовая, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 1-я Южная, дома №№ 3, 5; 2-я Южная; Красная Поляна, дом № 24; Песчаная, дом № 36; Кукинская, 2.

30 ноября

С 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Лазо, дома №№ 36, 40, 42; Ярославского, дом № 54; в мкр. Преображенский.

С 10:00 до 18:00 обесточат улицы Торговая, дома №№ 2, 4, 14, 16; Лесозаводская, дома №№ 99, 105, 227; Московский тракт, дома №№ 31–62; 4-я Огородная, дом № 4; 1-я Коммунальная; 2-я Коммунальная, дома №№ 2а, 3; 3-я Кооперативная, дом № 14а; Детская, дом № 1а.

С 13:00 до 18:00 электроэнергии не будет на улицах Нагорная, дома №№ 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 36б, 38; Новобульварная, дома №№ 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 37а, 39;, Бутина, дома №№ 62, 64.

1 декабря

С 09:00 до 13:00 под отключение попадут улицы 1-я, 2-я, 3-я Базовские; Холбонская, Быркинская, Чикойская, Трактовая, Бургенская, Верхнечитинская, Калганская, Вилюйская, Туринская, Норильская, Базовская, Олекминская, Кодарская, а также переулки Туринский, Круговой, Авдеевский, Тунгирский.

С 10:00 до 18:00 без света останутся улицы Рахова; Яковлева; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Долиновские.

С 10:00 до 17:00 обесточат ДНТ «Усадьба» на улицах Владимира Высоцкого, Вишневая, Рублевая, Осенняя, Кедровая, 2-я Российская, Планетная, Дружная, Счастливая, Орловская, Никольская.

С 14:00 до 18:00 отключат улицы Курнатовского, дом № 27; Бабушкина, дом № 149; Богомягкова, дом № 22; Чкалова, дом № 164.

2 декабря

С 10:00 до 17:00 отключение света будет в мкр. Араповка, а именно улицы Солнечная, Московская, Осенняя.

С 10:00 до 18:00 обесточат улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Каштакские; Олекминская; переулки Каштакский и Автогенный.

3 декабря

С 10:00 до 18:00 отключение электроэнергии ожидает мкр. Араповка, улицы Заозёрная, дома №№ 4, 5, 7, 9; Магистральная, дома №№ 48, 52–70; Прибрежная, дома №№ 3–7; переулок Магистральный, дома №№ 3а, 6, 8, 10, 12, 14; ДНТ «Усадьба», ДНТ «Прибрежное».

С 13:00 до 18:00 обесточат улицы Балябина, дом № 37; Журавлёва, дома №№ 69, 71; Хабаровская, дома №№ 23, 23а, 25, 29; мкр. Сенная падь, улицы Просторная, дома №№ 40–93; Проточная, дом № 221; Родниковая, дома №№ 58–74; мкр. Северный, дома №№ 57, 59, 60; мкр. Каштакский, дом № 7, СНТ «Лесная поляна», ДНТ «Русь».

4 декабря

С 10:00 до 18:00 отключение будет на улицах Петровская, дома №№ 13, 15, 24; Полины Осипенко, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10; Нерчинская, дома №№ 1, 9, 12, 13; Ононская, дом № 14; Амурская, дом № 69.

С 14:00 до 18:00 без света будут улицы Чкалова, дом №№ 129, 135, 131; Костюшко-Григоровича, дома №№ 29, 32; Журавлёва, дом № 55.

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