Губернатор Забайкалья Александр Осипов достойно подготовлен к «Прямому разговору» 29 ноября 2026 года, отметила телеведущая Екатерина Андреева во время общения с корреспондентом chita.aif.ru.

«Прямая линия для него — действительно возможность решить вопросы и узнать, что волнует людей. Я даже уже знаю эти самые острые темы, которые мы будем поднимать. Тайны и секреты пока оставим, в прямом эфире всё узнаете», — сказала Екатерина Андреева.

Ведущая добавила, что в 2026 году эфир с губернатором Забайкалья состоится в новой необычной студии. Напомним, Екатерина Андреева будет вести «Прямой разговор» с главой региона уже не в первый раз — она проводила эфиры в 2023-м и 2024 годах.