Полицейские изъяли нож у пассажира на вокзале Читы, сообщили в канале Забайкальского ЛУ МВДТ в Макс.

Оказалось, что на станции Чита-2 при прохождении входного контроля сотрудники транспортной безопасности с помощью интроскопа обнаружили в вещах 45-летнего жителя Домны нож кустарного изготовления.

Запрещенный к проносу предмет изъят и направлен на криминалистическую экспертизу, чтобы выяснить, является ли он холодным оружием.

В случае признания ножа холодным оружием владельцу может грозить административная или уголовная ответственность.