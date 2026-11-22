В поселке Первомайский у семейной пары – Сергея и Оюны – родилась дочь Ева, сообщили в официальном МАКС-канале Забайкальского края. Новорожденную зарегистрировали в отделе ЗАГС города Шилка.

«У 18-летней Валентины, 13-летнего Савелия, 12-летнего Романа и 4-летней Таисии появилась младшая сестра, – рассказали в правительстве Забайкалья. – Многодетная мать занимается домашним хозяйством, отец работает слесарем на Покровском руднике «Пионер» вахтовым методом»

За последние семь лет в регионе число многодетных выросло почти на 15%. Сейчас в 22,5 тысячи семей воспитывается около 74 тысяч детей.