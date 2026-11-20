Водитель грузовика сбил пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, на федеральной дороге в поселке Агинское, сообщили в канале Госавтоинспекции Забайкальского края в Макс.

По предварительной информации, 19 ноября в 19:45 на 158 км федеральной трассы «Чита — Забайкальск» водитель грузового автомобиля «Рено», 1973 года рождения сбил 60-летнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшего доставили в Агинскую ЦРБ.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование пешехода, по результатам которого выявлено состояние опьянения. В отношении него вынесено постановление по делу об административном правонарушении. Пешехода могут оштрафовать на 500 рублей.