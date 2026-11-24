Забайкальский край с 2019 года привлёк на благоустройство более 7 млрд рублей, обновив сотни общественных пространств, сообщил в своём МАКС-канале губернатор региона Александр Осипов.

Финансирование распределялось по трём направлениям: онлайн-голосование жителей, индивидуальные дизайн-проекты и Всероссийский конкурс благоустройства.

В Забайкалье 41 проект победил во Всероссийском конкурсе, получив гранты на почти 3 млрд рублей. В онлайн-голосованиях жители выбрали 353 общественные территории, на их преображение выделили свыше 2 млрд рублей. По индивидуальным дизайн-проектам обновили 282 двора за 2,1 млрд рублей.

«Эти пространства уже стали центрами притяжения для забайкальцев и гостей края, подчеркнули уникальную идентичность нашей местности и помогли решить острые вопросы безопасности и досуга. Спасибо всем жителям, кто участвовал в голосованиях и выбирал территории. Именно ваша активность делает наш край комфортнее», — отметил Александр Осипов.

Напомним, в Забайкалье выделят 100 млн рублей на ремонт дворов — требуется обновить ещё около 300 территорий.