В Забайкальском крае действует свыше 80 механизмов помощи участникам специальной военной операции и их семьям, заявила и. о. вице-премьера правительства региона Наталья Тумурова в эфире ГТРК «Чита».

Структура поддержки включает около 30 федеральных, свыше 40 региональных и 9 муниципальных мер. Значительную часть программ направили на детей – от дошкольного образования и горячего питания в школах до поступления в средние специальные и высшие учебные заведения.

«Более трех тысяч человек прошли диспансеризацию в 2026 году. Свыше тысячи участников СВО получили санаторно-курортное лечение и реабилитацию», – отметила Наталья Тумурова.

Для нуждающихся в трудоустройстве ведется индивидуальная работа по переквалификации с учетом состояния здоровья.