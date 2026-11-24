Квартиры для льготной аренды в двух жилых комплексах планируют сдать в Чите до конца 2026 года — это будет 388 помещений, сообщила заместитель гендиректора Агентства территориального развития Забайкальского края Ольга Фёдорова во время заседания президиума фракции «Единой России» Заксобрания региона.

По её словам, на 2027 год уже есть дополнительные лимиты на 157 квартир, и к концу предстоящего года в Забайкалье в общей сложности 1554 квартиры отведут под льготную аренду. Воспользоваться мерой поддержки смогут ветераны СВО, работники ряда отраслей, молодые люди и специалисты определённых сфер старше 35 лет.

Стоимость аренды в таких квартирах составляет треть рыночной. В домах, построенных совместно с ДОМ.РФ, снять квартиру-студию можно по цене от 6151 рубля. Аренда трёхкомнатной квартиры обойдётся в 17 755 рублей.

По программе льготной аренды в Чите с 2025 года заселили 1009 квартир, в которых живут более 2100 человек. В семьях арендаторов за время действия программы родился 31 ребёнок.