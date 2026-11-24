Попытку незаконной перевозки трёх партий говядины общей массой 1,65 тонны пресекли на пути в Читу — мясо предназначалось для ярмарки выходного дня, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

Нарушение выявили 14 ноября 2026 года совместно с сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю. Груз остановили на 15-м км федеральной трассы А-350 Чита — Забайкальск. Мясо везли из трёх округов: Читинского (село Маккавеево), Агинского (село Кункур) и Могойтуйского (село Ушарбай). Специалисты Россельхознадзора установили, что на продукцию не было ветеринарных сопроводительных документов, которые доказывают происхождение и безопасность. Владельцам пришлось вернуть груз в место отправления, чтобы пройти ветеринарно-санитарную экспертизу и получить документы. Гражданам вынесли предостережения.

«Замечу, в 2026 году на постах ДПС региона было зафиксировано 52 случая незаконной перевозки мяса (говядины, баранины, свинины и конины) общим весом почти в 70 тонн. В этом контексте напомню, что подобные перевозки — это уже следствие правонарушения, первопричиной является то, что мясо продают граждане и сельскохозяйственные предприятия без каких бы то ни было ветеринарных документов», — уточнил замначальник отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю Алексей Чеузов.