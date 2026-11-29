Ветераны специальной военной операции из Забайкальского края приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Защитников Отечества», сообщили в официальном МАКС-канале регионального правительства.

Спортивные состязания проводились по восьми дисциплинами в городе Калуга и собрали около 300 участников из 62 регионов.

«Трое забайкальцев дошли до финала по волейболу сидя – обыграли Свердловскую, Московскую, Астраханскую области и Республику Алтай (всех – со счетом 2:0), уступили Республике Удмуртии со счетом 1:2 и в решающем матче проиграли Республике Бурятия. В итоге они завоевали серебряную медали», – рассказали в правительстве Забайкалья.

В метании ножа Андрей Денисов из Забайкальского края стал 13-ым в общем зачёте. Остальные дисциплины – пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг – не принесли призовых мест нашим землякам.