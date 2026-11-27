Мошенница, «снимавшая порчу», получила срок в Читинском округе, сообщили в канале Объединенного пресс-центра судов Забайкальского края в Макс.

Выяснилось, что в селе Домна Читинского округа прохожая постучалась в квартиру и попросила воды у жильцов.

Злоумышленница завязала с ними контакт и заявила, что видит «порчу», а потом предложила снять ее. Для проведения обряда она попросила приготовить деньги и золотые украшения. Потерпевшие собрали все, что было.

Полученные 14,7 тысячи рублей, золотое кольцо, серьги и браслет обвиняемая завернула в сверток.

Потом пострадавшие обнаружили, что в свертке ничего нет.

Общий ущерб достиг 68 тысяч рублей. Похищенные золотые изделия мошенница продала в другом городе, а деньги потратила.

Суд назначил ей 2,1 года лишения свободы в колонии общего режима. Также со злоумышленницы взыскана полная сумма ущерба.

Приговор вступил в законную силу.