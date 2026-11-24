В отношении жителя Приаргунска возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и пороха, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Известно, что полицейским поступила информация, что мужчина 1980 года рождения, вероятно, незаконно хранит у себя дома оружие и взрывчатые вещества. Информация подтвердилась.



Во время обыска у него обнаружено и изъято одно гладкоствольное ружье, 87 патронов к нему, а также шесть банок с порошкообразным веществом.



По данным экспертизы, изъятое вещество – бездымный порох промышленного производства общей массой более 870 граммов. Выяснилось также, что мужчина не имеет разрешительных документов на приобретение и хранение гладкоствольного оружия.

За хранение оружия и патронов к нему мужчину привлекли к административной ответственности. По факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ в отношении него возбуждено уголовное дело.



Кроме того, найден 44-летний сбытчик, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.