Жителя Александрово-Заводского округа осудили за незаконное хранение оружия, сообщили в канале Объединенного пресс-центра судов Забайкальского края.



Отмечено, что в 2009 году мужчина незаконно приобрел и все эти годы хранил ствольную коробку системы Мосина образца 1891/30 гг., а также самодельное охотничье ружье.

Оружие обнаружили и изъяли полицейские.



Александрово-Заводский районный суд назначил ему 10 месяцев ограничения свободы с запретом смены места жительства и выезда за пределы округа. После вступления приговора в законную силу изъятые части оружия передадут Росгвардии.