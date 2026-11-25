Команда Забайкальского края в составе спортсменов Читинского, Атамановского и Зыковского домов-интернатов выступила на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по бочче, юнифайд-бочче, боулингу, юнифайт-боулингу и пауэрлифтингу, забайкальцы завоевали 33 медали.

Известно, что сильнейшим в РФ в бочче среди своей возрастной группы стал Артём Терёхин, серебро досталось Сергею Казьмину.

В парном разряде жителя Забайкалья также стали серебряными призерами, уступив команде из города Санкт-Петербурга. В командном первенстве сборная региона победила во втором Дивизионе, а в общем зачете заняла четвертое место в стране.

Сергей Казьмин, Артём Терёхин, Анастасия Ионкина и Ольга Черкасова участвовали в отборе на Всемирные игры, которые пройдут в Сантьяго Республики Чили в следующем году.

Кроме того, впервые команда Забайкалья дебютировала в юнифайд-бочче. В качестве партнёров выступили студенты Читинского института Байкальского государственного университетa Денис Котельников и Анастасия Перевалова. Вместе со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья Ульяной Размахниной и Савелием Ильиновым они сыграли в парном разряде и командном первенстве, где завоеваои бронзу.

В пауэрлифтинге на Специальной Олимпиаде жителя Забайкалья завоевали девять медалей разного достоинства. Серебро досталось Алексею Иванову, Михаилу Давыдову и Николаю Леухину, бронза — у Алексея Пенейянина и Елены Дьячковой.

Отмечено, что впервые была представлена команда по боулингу — воспитанники Атамановского дома-интерната Светлана Попова, Мария Цырельникова, Владимир Корнаков и Виктор Заикин. В личном первенстве золото у Светланы Поповой и Марии Цырельниковой, серебро взял Виктор Заикин, бронзу — Владимир Корнаков. В пaрных разрядах и миксте — серебро, в командном первенстве — бронзa.

В юнифайд-боулинге сборная Забайкалья завоевала серебряные медали в командном первенствy. В составе команды выступали Никита Субботин, Марина Булаева, Вячеслав Булгаков и Елена Беломестнова.