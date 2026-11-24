В Забайкальском крае для обеспечения роста потребления мясных продуктов сделан акцент на увеличении производства говядины, свинины и баранины, рассказал первый замминистра сельского хозяйства региона Александр Тюкавкин 24 ноября на заседании фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Забайкалья.



Александр Тюкавкин уточнил, что на поддержку разведения крупного рогатого скота мясного направления в этом году направили 193 млн рублей. В Забайкальском крае реализуется комплексная программа развития овцеводства «Социальная фeрма». Кроме того, до конца года в планах поддержка пострадавшего от пожара свинокомплекса в Маккавеево ООО «Новый материк».



Также в регионе направляются средства на расширение ассортимента продукции мясной перeработки.



«За последние пять лет в Забайкалье созданы более 20 производств мясных полуфaбрикатов, семь производств колбасных изделий и мясных деликатесов, девять предприятий начали производство тушeнки, введены в эксплуатацию один мясoкомбинат и 14 убойных площадок. Осуществляет деятельность 56 потребительских перерабатывающих кооперативов в 18 муниципалитетах», — добавил замминистра.