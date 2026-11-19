Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 22 ноября по краю, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

22 ноября по Забайкальскому краю ожидаются снег, усиление ветра до 17-22 м/с, метели, снежные заносы, снежный накат, гололедица, с дальнейшим понижением температуры воздуха на 10 градусов и более.

Жителям края рекомендуют быть осторожными при использовании электроприборов, не использовать неисправные приборы, а также не оставлять автомобили рядом с деревьями, зданиями и рекламными щитами.

«При движении по дорогам соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения, держите дистанцию», — рекомендует МЧС.