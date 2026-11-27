Участник Великой Отечественной войны Александр Лисовец скончался на 102-м году жизни, сообщили в канале администрации Читы в Макс.

Александр Никифорович родился 12 августа 1925 года в селе Грушевка Одесской области. В 1944-м он встал в строй 41 батальона на третьем Украинском фронте. Вместе с боевыми товарищами Александр Лисовец освобождал Румынию и Венгрию, а также участвовал в штурме Австрийских Альп. Долгожданную Победу 9 мая 1945 годa он встретил в австрийском городe Грац.

За отвагу и мужество Александр Никифорович был удостоен высоких наград, среди которых – орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, а также медали «За отвагу», «За Победу над Германией» и «За взятие Будапешта».