Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в грабеже юного читинца – они отняли у него смартфон во время конфликта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Выяснилось, что 18-летний местный житель находился в одном из городских скверов. К нему подошли трое неизвестных, спровоцировали конфликт, а затем отняли iPhone 15 стоимостью 60 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Оказалось, что злоумышленники заметили в сквере одинокого прохожего и решили подойти к нему. На месте подозреваемые затеяли ссору, увели юношу в безлюдное место и отобрали телефон. Похищенный гаджет они продали неустановленному лицу.

Принимаются меры по изъятию похищенного. Возбуждено уголовное дело.