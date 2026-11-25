Квашеная капуста, несмотря на полезные свойства для организма, противопоказана при ряде заболеваний, сообщила chita.aif.ru врач-гастроэнтеролог из Читы Евгения Дамбаева.

По словам врача, квашеную капусту нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения, так как этот продукт может усилить воспаление в слизистых и вызвать раздражение, стимулируя выработку пищеварительных ферментов.

«Также с осторожностью при заболеваниях почек и неконтролируемой гипертонической болезни в связи с возможной задержкой жидкости в организме. У здоровых людей при переедании могут возникнуть симптомы диспепсии: вздутие, тяжесть в животе, иногда расстройства стула», — уточнила Евгения Дамбаева.

Гастроэнтеролог добавила, что в среднем в день взрослому человеку можно съедать 100–150 граммов квашеной капусты.

Как правильно квасить капусту, хранить готовый домашний продукт и выбирать его в магазине, читайте в нашем материале «Хрустеть с умом. Кому полезна, а кому опасна квашеная капуста».