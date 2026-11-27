У возвращавшихся из Китая туристов изъято 12 кастетов за 10 месяцев этого года – во всех случаях в отношении российских туристов возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

Во время таможенного контроля граждане говорил, что купили кастеты в качестве сувениров и не предполагали, что они могут быть запрещены к перемещению через границу.

Отмечено, что кастеты относятся к категории ударно-дробящего холодного оружия. Ввоз в РФ и оборот таких товаров на территории страны запрещен вне зависимости от их количества и целeй покупки.

Возбуждены дела об административных правонарушениях.