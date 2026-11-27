В Могойтуе после жалоб жителей о затоплении участков муниципалитет восстановил систему водоотведения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Выяснилось, что на улице Зугалайской водоотводные трубы оказались засорены, ливневые канализации в отдельных местах отсутствовали, а вдоль водоотводных канав были излишки грунта и искусственное завышение уровня. В результате грунтовые воды стекали в сторону земельных участков собственников домов.

Прокуратура внесла главе Могойтуйского округа представление и потребовала устранить выявленные нарушения. В рамках его рассмотрения недочеты уже устранены.