Супругов из Краснокаменска приговорили к колонии за мошенничество при получении выплат за якобы гибель сына на СВО, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Установлено, что в 2025 году сын подсудимых заключил контракт и направился в зону СВО. Затем с августа перестал выходить на связь с родными. В январе этого года он самовольно покинул место проведения боевых действий и вернулся домой в Краснокаменск и скрывался.

В апреле родители юноши в военкомате получили свидетельство о смерти своего сына. 48-летние супруги достоверно знали, что он жив и живет с ними и заполнили нужные документы на получение причитающихся им выплат.

В связи с этим на их счета в конце мая поступило более 14 млн рублей.

Обман вскрылся в июне, когда полицейские задержали юношу за нарушение общественного порядка и установили его личность.

Вся сумма ущерба возмещена во время предварительного следствия.

Краснокаменский городской суд назначил женщине 2,5 года, мужчине – 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, сотовый телефон конфискован в доход государства, так как он использовался при заполнении и подачи заявлений на выплаты.

Приговор не вступил в законную силу.