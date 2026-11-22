21 ноября в поселке Новая Чара прошла встрече с жителями Каларского округа, сообщили в официальном МАКС-канале правительства Забайкальского края . Основной темой стало расселение ветхого и аварийного жилья.

Заместитель председателя правительства региона Алексей Емелюков рассказал о действующих механизмах переселения, возможных источниках финансирования, порядке предоставления нового жилья и денежных выплат.

«Для населенного пункта уже сформировали жилищный фонд, – заявили в правительстве Забайкальского края. – Особое внимание уделяется привлечению крупных застройщиков и применению механизма комплексного развития территорий в качестве дополнительного инструмента».

Вопросы по аварийному жилью также поступают в рамках программы «Прямой разговор». По поручению губернатора Забайкалья ситуация находится под личным контролем Алексея Емелюкова.