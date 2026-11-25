Президент России Владимир Путин наградил наградил коллектив «Удоканской меди» орденом Почёта за вклад в развитие металлургической промышленности и достигнутые трудовые успехи, сообщили в канале компании в Макс.

Отмечено, что в текущем году в рамках ВЭФ дан старт работе гидрометаллургического завода ГМК «Удокан», первого в стране производственного комплекса полного цикла, который был построен с нуля. За указанным достижением стоит труд каждого работника компании.

Кроме того, особая роль в создании комбината принадлежит Алишеру Усманову, основателю холдинга USM, в который входит ООО «Удоканская мeдь». Он всегда верил в проект и поддерживая команду предприятия даже в самые трудные периоды.