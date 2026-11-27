Розничную продажу табака, кальянов, никотинсодержащей продукции запретили в Чите в пределах 100 метров от образовательных организаций, сообщили в пресс-службе администрации города.

Соответствующее постановление администрации Читы приняли 25 ноября 2026 года. Запрет действует в 100-метровой зоне рядом с образовательными организациями, кроме учреждений дополнительного и дополнительного профессионального образования, а также рядом с организациями, где обучаются несовершеннолетние.

Границы запретных зон считают по пешеходной зоне от входа в здание до входа в магазин, где продают сигареты.

Напомним, в октябре 2026 года такие запреты установили в Сретенском, Приаргунском и Кыринском округах.