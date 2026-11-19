Анонсированная в прошлом году на «Прямом разговоре» новая мера поддержки для молодых студенческих семей в июне выплата заработала, и первые семьи в Забайкалье получили региональную жилищную субсидию при рождении первенца, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем канале в Макс.

Отмечено, что поддержка нужна начинающим самостоятельную жизнь. Тем, кто учится, работает и планирует жить в Забайкальском крае.

Получить субсидию могут молодые студенческие семьи, а также семьи государственных и муниципальных служащих со стажем более 1 года. Среди главных условий — ребенок должен родиться после 1 июня 2026-го, а родителям на дату его рождения должно быть не более 25 лет.

Размер выплаты – 1 млн 600 тысяч рублей для полных семей и 1 млн 200 тысяч рублей для непoлных. Деньги можно направить на покупку жилья в Забайкалье, погашение основного долга и процентов по жилищному кредиту, а также первоначальный взнос по ипотекe.

Заявление нужно подать в отделы краевого центра соцзащиты населения по месту жительства в течение 12 месяцев после рождения ребёнка.