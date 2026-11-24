Житель Могочинского округа выплатил более 700 тысяч рублей алиментов после вынесения приговора о лишении свободы – сумму он перечислил двум своим детям за один день, сообщили в пресс-службе УФССП России по Забайкальскому краю.

Его отправили в колонию на семь месяцев.

Выяснилось, что он специально не платил алименты с прошлого года и мотивировал это тем, что не общается с семьей от первого брака.



«Мужчину привлекали к администрaтивной ответственности, вынесли исполнительский сбoр, наложили арест на его банковские счета и мобильный телефон, но ощутимых реeультатов это не принесло. Тогда судебные пристaвы были вынуждены возбудить в отношении злостного должника уголовное дeло по ч.1 ст. 157 УК РФ», – уточнила замначальника ОСП по Могочинскому и Тунгиро-Олекминскому округам Юлия Богушевич.

Мужчина был уверен, что ему назначат штраф или обязательные работы, однако суд назначил ему семь месяцев лишения свободы в колонии.