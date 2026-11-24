Прибывшие из-за рубежа фрукты общей массой около 9 тонн оказались заражены опасным вредителем — червеца Комстока обнаружили в двух партиях ананасов и партии груши, сообщили в Забайкальском филиале ЦОК АПК.

Карантинного вредителя обнаружили на границе 12–17 ноября. Червец Комстока происходит из тропиков Восточной Азии, и ранее он встречался только локально. Расширение торговых связей привело к расселению вредителя по континентам.

Этот организм относится к семейству мучнистых червецов. Его тело покрыто восковым налётом, защищающим от погодных явлений и инсектицидов. Популяция вредителя быстро растёт, так как он развивается в нескольких поколениях за год.

Плоды заражаются ещё в саду, где самки откладывают яйца в места рядом с плодоножкой или чашелистиком. Вредитель попадает в транспортные ящики на фруктах, а затем может перелезть на другие растения. Червец хорошо маскируется, при этом может забиться даже под кожуру. Обнаружить его позволяет только лабораторный анализ.

С начала 2026 года специалисты Забайкальского филиала ЦОК АПК 83 раза выявили червеца Комстока в импортных фруктах. Больше всего вредителей обнаруживали в гранатах, яблоках, грушах и цитрусах.

Информацию о вредителях передали в Управление Россельхознадзора по Забайкалью.