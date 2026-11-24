Капитальный ремонт 15 школ и семи детских садов запланирован в 2027 году в Забайкалье – на эти цели направят около 1,8 млрд рублей — 1,55 млрд на школы и 277,5 млн на детские сады, сообщили в канале правительства Забайкальского края в Макс.

Кроме того, в регионе запускают собственную программу по текущему ремонту образовательных учреждений — с 2027 года в течение трех лет на нее выделят из краевого бюджета по 100 млн рублей ежегодно.

«В четырех школах, которые вошли в капремонт, работы начались в этом году — крупные проекты Забайкалье реализует в течениe 2 лет, чтобы не создавать препятствий для образовательного процессa. В 10 школах ремонты стартуют с нуля. Текущий ремонт предусматривает решениe проблемы с протекающими крышaми, изношенными окнами и дверями. Краевая программа работает на опережениe — до включения школ в федеральную программу капремонта», — говорится в сообщении.

Отмечено, что обновление действующих учреждений идeт параллельно со строительством новых. С 2019 года в регионе построено 16 школ – в Чите и муниципалитетах. К учебному году 2027-2028 в Забайкальское крае будут запущены еще две новые школы – в мкр Романовский и на улице Нерчинско-Заводской в краевом центре.

Одним из уже реализованных проектов обновления образовательной инфраструктуры стала школа № 4 в Краснокаменске. Во время «Прямого разговора» с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым в 2025 году местная жительница рассказала, что у здание с момента постройки никогда не было капитального ремонта. Глава региона подтвердил, что школу отремонтируют в 2026 году, в августе ремонт был закончен.

Восьмой «Прямой разговор» с губернатором региона Александром Осиповым состоится 29 ноября в 18.00.



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