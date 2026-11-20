Существенных осадков не будет в Чите и по Забайкалью 21 ноября, ночью температура местами опустится до 32 градусов мороза, сообщили в Забгидрометцентре.

В Чите ветер юго-западный 3–8 м/с, ночью температура минус 16–18 градусов. Днём ожидается 5–7 градусов ниже нуля.

По Забайкалью преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3–8 м/с. Ночью температура опустится до минус 21–26 градусов, местами будет минус 14–19 градусов, на севере края до 27–32 градусов мороза. Днём температура воздуха составит минус 2–7 градусов, местами минус 10–15 градусов.

Напомним, в Забайкалье с 20-го по 24 ноября будет действовать режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона. Ухудшение погоды ожидают в ночь на 22 ноября.