Двое жителей Краснокаменска напали на подростка и угнали иномарку для поездки в Читу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Местная жительница и рассказала полиции, что во дворе жилого дома двое неизвестных ударили ее 17-летнего сына и похитили у него ключи от принадлежащего ей автомобиля Toyota Crown. Потом они скрылись на иномарке, которая была припаркована во дворе.

Полицейские установили местонахождение злоумышленников. Двоих 30-летних жителей Краснокаменска задержали в Чите при силовой поддержке Росгвардии.

Выяснилось, что подозреваемые знали о том, что у несовершеннолетнего есть ключи от машины родителей. Они намеревались воспользоваться авто для поездки в Читу к друзьям. Они попросили у подростка ключи, но при отказе напали на него и забрали ключи.

Возбуждено уголовное дело.

Похищенный транспорт изъят и возвращен владелице.