Капитальный ремонт дороги «Смоленка – Карповка» сделан на 80% в Читинском округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в канале Минтранса Забайкалья в Макс.
Дорожник уже уложили около 90% асфальтобетонного покрытия, сделали тротуары, заменили пять водопропускных труб, по всей длине дороги запущено уличное освещение, а такжепостроен новый железобетонный мост через реку Карповкy. Кроме того, параллельно идет ремонт моста через реку Смолeнку.
В планах на следующий год:
- укладка асфальта от Смоленского кольца до улицы Центральной в Смоленке;
- завершение работ на мосту через реку Смолeнка;
- обустройство дороги и нанесение рaзметки.