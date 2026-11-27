Капитальный ремонт дороги «Смоленка – Карповка» сделан на 80% в Читинском округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в канале Минтранса Забайкалья в Макс.

Дорожник уже уложили около 90% асфальтобетонного покрытия, сделали тротуары, заменили пять водопропускных труб, по всей длине дороги запущено уличное освещение, а такжепостроен новый железобетонный мост через реку Карповкy. Кроме того, параллельно идет ремонт моста через реку Смолeнку.

В планах на следующий год: