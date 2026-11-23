Забайкальская железная дорога завершила капитальный ремонт посадочной островной платформы на станции Чернышевск-Забайкальский. Железнодорожники отремонтировали подпорные стены платформы, заменили покрытие из асфальта на брусчатку, адаптированную для передвижения маломобильных граждан, в том числе, за счет нанесения тактильных шуц-линий.

Напомним, в 2025 году на станции Чернышевск-Забайкальский был капитально отремонтирован перрон, обновлена система освещения, восстановлена работа ливневой канализации.

Работы по обновлению пассажирской инфраструктуры на станциях ЗабЖД продолжаются. Так, в настоящее время завершается капитальный ремонт посадочной пассажирской платформы на станции Шимановская в Амурской области.

Мероприятия по модернизации пассажирских обустройств направлены на повышение уровня комфорта и безопасности граждан.