Ранее осужденному за госизмену жителю Иркутской области вынесут приговор по уголовному делу об оправдании терроризма в Чите, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.

Сотрудники УФСБ и УФСИН России по Забайкальскому краю выявили и пресекли противоправную деятельность жителя Иркутской области, который находясь в СИЗО Читы, публично оправдывал терроризм, а также дискредитировал Вооруженные силы РФ.

Установлено, что ранее осужденный на 19 лет за государственную измену, участие в деятельности террористической организации, а также оправдание терроризма мужчина из идеологических мотивов оправдывал среди спецконтингента террористическую деятельность незаконных вооружённых формирований Украины. Также он распространял недостоверную информацию о совершении российскими военнослужащими насильственных действий в отношении мирного населения в зоне проведения специальной военной операции.

Возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ - публичное оправдание терроризма и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России, совершенные лицом после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние.

Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело для рассмотрения в суд.