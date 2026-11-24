Депутаты предложили привлекать крупных инвесторов к строительству жилья для льготной аренды в Забайкальском крае, об этом стало известно 24 ноября во время заседания президиума фракции «Единой России» Заксобрания региона.



Отмечено, что строительство жилья по программе «Доступное арендное жилье на Дальнем Востоке и Арктической зоне РФ» субсидирует ДОМ.РФ по согласованию с застрoйщиками. По указанной программе в Чите сданы 821 квартира, в поселке Забайкальске – 188 квартир.

Кроме того, заявки поступают также из других округов, но застройщики отказываются возводить дома из-за того, что размер субсидии значительно ниже рыночной стоимости строительства квадратного метра жилья.