Водитель с многолетним стажем, председатель Федерации автомобильного спорта Забайкальского края Николай Замешаев 26 ноября назвал главные причины проблем с запуском двигателя автомобиля в мороз, сообщили в издании «Забайкальский рабочий».

Отмечено, что когда температура на улице опускается ниже нуля, автомобилисты чаще сталкиваются с трудностями при запуске двигателя машины. Чаще это случается из-за:

Разряженного или слабого аккумулятора

Автомобиль используется ежедневно, аккумулятор нуждается в обслуживании. На морозе АКБ теряет емкость и начинает хуже отдавать пусковой ток, особенно если ему боллее 3-4 лет. Также из-за отсутствия своевременного ухода окисляются клеммы. В связи с этимток плохо передается на стартер или может вообще не поступать.

Густое моторное масло

Многие владельцы машин меняют масло по сезону, а летом заливают более вязкoe. Перед зимой его иногда забывают заменить, ссылаясь на небольшой пробег после последней замены указанной жидкости. Известно, что на холоде такое масло сильно густeет и получается большое сопротивление при прокручивании коленвалa.

Свечи зажигания

Если забыть вовремя обслужить систему зажигания, можно столкнуться с проблемами при пуске двигателя. Увеличенный зазор между электродами не может дать стабильной искры, которая способна воспламенить топливно-воздушную смесь.

Топливо

В дизельных автомобилях использование летнего топлива при низких температурах затрудняет запуск и дальнейшую работу ДВС, так как оно попросту замерзает в топливопроводе. На нестабильную работу бензиновых двигателей влияет некачественное топливо, например, если в нём есть вода либо конденсат.

Снижение компрессии

Кроме того, не нужно забывать, что с увеличением пробега и срока службы машины компрессия в двигателе снижается, что негативно влияет на его запуске зимой.