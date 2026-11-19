В Могоче две семьи выбрали для своих новорожденных дочерей редкое имя — Аделина, сообщили в пресс-службе Департамента ЗАГС Забайкальского края.

Отмечено, что обе малышки стали первенцами в молодых семьях.

Глава одной семьи Андрей трудится механиком, мама Тамара находится в декретном отпуске. В семье Алексея и Карины отец работает машинистом электровоза, мама – в декрете.

Кроме того, молодые семьи получат федеральный материнский капитал на первого ребенка — 728 921 рубль, а также единовременную краевую выплату — 28 773 рубля. Когда пары решатся на второго ребенка им будет положен и региональный капитал, 288 972 рубля. Также родители в возрасте до 25 лет, родившие ребенка после 1 июня 2026 года, в Забайкальском крае могут получить жилищную субсидию.

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