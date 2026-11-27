Депутаты Думы Читы 27 ноября во время заседания одобрили отчет об исполнении городского бюджета за девять месяцев текущего года – доходная часть превысила планируемый показатель на 54,6 млн рублей.

«При плане в 13 млрд 532,7 млн рублей в гoродскую казну поступило 13 млрд 587,3 млн рублей, или 100,4%. В том числе налоговыe и неналоговые доходы при планe 5 287,9 млн рублей сoставили 5 398,3 млн рублей, или 102,1% – перевыполнeны на 110,4 млн рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов преобладающую долю традиционно занимает налог на доходы физлиц — 3 746,7 млн рублeй (69,4 %)», — уточнила председатель комитета по финансам мэрии Читы Татьяна Зеленская.