Двое мужчин попались не незаконном вылове пяти видов речных рыб в Могочинском округе, сообщили в канале Забайкальского ЛУ МВДТ в Макс.

Отмечено, что двоих мужчины задержали транспортные полицейские в октябре этого года во время совместных рейдов на реке Шилке. В принадлежащей одному из задержанных лодке обнаружены электроудочка, сачок, а также 101 экземпляр рыбы. Рыбы относятся к пяти видам речных обитателей. По словам забайкальцев, они незаконно ловили рыб с использованием электроудочки во время сплава на лодке вниз по течению реки.

По данным экспертизы, водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.



В отношении 62-летнего и 51-летнего жителей Сретенского и Чернышевского округов возбуждено уголовное дело.