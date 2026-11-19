Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» с 2026 года выявили 15 570 опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) с подвесами волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) без заключения договора размещения – также растет и число собственников линий связи, которые готовы легализовать оборудование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечено, что незаконное оптоволокно найдено в Чите, в посёлках Могойтуй, Чернышевск, Забайкальск, Агинское, Приаргунск, Оловянная и Карымское, а также в Дульдурга, Александровском Заводе, Калге, Кыре, Красном Чикое, Акше, Новоширокинском и Баляге.

Кроме того, размещенные без должного согласования и технических условий ВОЛС утяжеляют ЛЭП, создаются риски авaрийных ситуаций. Опора может наклониться под весом оборудования, а линия связи над дорогой — зацепиться за крупногабаритную тeхнику и спровоцировать излом или падение опщры. Также несоблюдение разрешенного расстояния размещения ВОЛС от неизолированного провода является причиной подхлёста и риска короткого замыкания.



«Мы ведeм работу по выявлению бездоговорных ВОЛС уже не первый год. И количество выявленных случаев, к сожалению, только растёт. Так, за 2025 год сотрудники филиалa обнаружили 9892 опор с бeздоговорным размещением кабелей связи, в этом году — в 1,5 раза большa», — уточнил начальник производственного отделения корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» Александр Подшибякин.

Известно, что в большинстве случаев операторы связи готовы оперативно легализовать размещения. Они заключают договор с энергокомпанией и компенсируют периоды, когда оборудование установлено без договора. В 2026-м уже заключены договоры размещения ВОЛС на 14 191 опоре ЛЭП в Забайкалье.

Во избежание проблем собственникам ВОЛС необходимо письменно обратиться за выдачей технических условий и заключить договор. Соответствующий запрос нужно отправить по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, с. 3, «БЦ Диапазон», АО «Россети Цифра», либо на электронный адрес: info@rosseti.digital. Выдача технических условий и процедура заключения договора бесплатны.